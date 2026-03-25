Há 100 anos nascia um engenheiro que sonhou com um carro 100% brasileiro

Em um país dominado por gigantes multinacionais da indústria automobilística, um nome se destaca como sinônimo de ousadia e nacionalismo: João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, nascido em 26 de março de 2026, em Franca, no interior paulista. Engenheiro e empreendedor, ele dedicou sua vida a um sonho audacioso: criar e produzir um carro 100% brasileiro, adaptado às realidades do país e acessível à população.

Modelos icônicos e o pioneirismo elétrico

Fundada em 1969, a Gurgel Motores S/A nasceu com a filosofia de criar veículos robustos, versáteis e de manutenção simples. A inovação mais notável foi o desenvolvimento do Plasteel, um chassi exclusivo que combinava uma estrutura de aço com uma carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, resultando em carros leves, resistentes à corrosão e duráveis. Modelos como o BR-800, Xavante, o X-12 e o Tocantins conquistaram o público pela sua valentia em terrenos difíceis e se tornaram símbolos da marca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O ponto alto de sua carreira visionária, no entanto, veio com o pioneirismo elétrico. Embora um protótipo conceitual tenha sido apresentado no Salão do Automóvel de 1974, foi em 1981 que a Gurgel lançou oficialmente o Itaipu E-400, o primeiro carro elétrico produzido em série na América Latina. Com uma produção limitada a cerca de 88 unidades, o pequeno veículo urbano de dois lugares representou um marco tecnológico e uma aposta ousada em um futuro sustentável, muito antes de o tema ganhar destaque global.

O fim do sonho e o legado de Gurgel

Apesar do espírito inovador e do sucesso de alguns modelos, a Gurgel enfrentou inúmeros desafios. A instabilidade econômica do Brasil, a alta inflação, a dificuldade em obter financiamentos e a falta de apoio governamental consistente minaram a capacidade da empresa de competir em larga escala. O projeto do CENA, um carro urbano econômico que seria a grande aposta popular da marca, não conseguiu o apoio necessário para sua produção em massa.

A combinação de dificuldades financeiras e a abertura do mercado brasileiro aos importados no início da década de 1990 selaram o destino da empresa. Após uma longa batalha para se manter ativa, a Gurgel encerrou suas operações em 1996, deixando para trás um sonho inacabado. Mesmo assim, o legado de João Gurgel permanece vivo. Ele provou que era possível desenvolver tecnologia automotiva nacional de qualidade e desafiou o status quo com criatividade e perseverança. Sua história continua a inspirar engenheiros e empreendedores que acreditam no potencial da indústria brasileira.

Gurgel morreu em São Paulo, aos 82 anos, em janeiro de 2009, de Alzheimer. Foi casado com Carolina Barbosa e teve três filhos: Fernando, Maria Cristina e Maria.

Este artigo foi gerado e otimizado por uma inteligência artificial e revisado por um editor humano para garantir a precisão e a qualidade das informações.