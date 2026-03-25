Mãe de Henry Borel, Monique Medeiros é demitida no Rio de Janeiro

Monique Medeiros estava presa até a segunda-feira passada, quando deixou a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Prefeitura do Rio de Janeiro demitiu a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel e ré pelo assassinato da criança de 4 anos, ocorrido em 2021. A medida foi assinada pelo prefeito Eduardo Cavaliere e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (25/3), com efeito imediato a partir da data de publicação.

Monique ocupava cargo na Secretaria Municipal de Educação e, mesmo após o crime, continuava recebendo salários. Em fevereiro deste ano, o vencimento bruto era de R$ 5.036,74. Por estar presa, houve desconto, e o valor líquido recebido foi de R$ 2.887,73.

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Decisão publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (foto: Reprodução)

Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a decisão considera o impacto na rede de ensino. Ele afirmou que, após uma primeira soltura, Monique já havia sido afastada das atividades escolares. Agora, o entendimento da pasta foi pela demissão definitiva, também como forma de responder à preocupação da comunidade escolar.

A defesa de Monique informou que ainda não teve acesso ao conteúdo completo do ato administrativo que determinou a demissão. Os advogados afirmaram que vão analisar o caso e estudar a possibilidade de apresentar recurso ao prefeito.

Monique Medeiros estava presa até a segunda-feira passada, quando deixou a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

A soltura foi determinada pela juíza Elizabeth Louro, do II Tribunal do Júri, após a suspensão do julgamento que envolve Monique e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. O júri popular deve retornar em 25 de maio.