"Não há soberania em saúde sem capacidade tecnológica", afirma Padilha

A declaração ocorreu durante a assinatura de um acordo para a produção nacional do imunoterápico pembrolizumabe, medicamento de alta complexidade utilizado no tratamento de câncer - (crédito: Reprodução / Guilherme Santana/MS)

Rio de Janeiro (RJ) - Em participação remota durante um evento realizado no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu de forma enfática a necessidade de o Brasil alcançar a soberania em saúde por meio do fortalecimento de sua base tecnológica e produtiva. A declaração ocorreu durante a assinatura de um acordo para a produção nacional do imunoterápico pembrolizumabe, medicamento de alta complexidade utilizado no tratamento de câncer.

Leia também: Vítima de feminicídio morre após receber alta em unidade de saúde

Segundo Padilha, o Brasil está assumindo o domínio tecnológico de toda a cadeia de produção, desde o princípio ativo até o produto final entregue aos pacientes. "Essa iniciativa não beneficia apenas o país, mas projeta o Brasil como um polo fornecedor para toda a região", afirmou o ministro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Saúde como eixo de desenvolvimento

O ministro destacou que, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a saúde deixou de ser vista estritamente como uma política social e passou a ser considerada um eixo central do desenvolvimento econômico e da inovação tecnológica. "Não há soberania em saúde sem base, não há acesso sem capacidade tecnológica", disse Padilha, lembrando que a dependência de centros tecnológicos externos foi um gargalo crítico evidenciado pela pandemia da covid-19.

Padilha reforçou que o SUS, ao atender mais de 200 milhões de pessoas, não é apenas um sistema de atendimento, mas também o maior mercado de saúde do planeta, capaz de impulsionar a demanda tecnológica. Para ele, a escala do sistema público brasileiro atrai investimentos e parcerias internacionais, promovendo inovação e geração de empregos qualificados no país.

Cooperação internacional e desafios climáticos

Além da produção de medicamentos, o ministro mencionou a liderança do Brasil na Coalizão Global do G20 para produção local e regional, iniciativa que busca reduzir a dependência do Sul Global em relação a grandes centros tecnológicos. Ele também relacionou a inovação em saúde aos desafios da crise climática, enfatizando a necessidade de adaptar unidades de saúde e desenvolver produtos voltados às populações mais vulneráveis a desastres ambientais.

Leia também: Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Minas

Ao encerrar sua participação no evento, Padilha criticou posturas negacionistas que comprometem a proteção da população e a cooperação internacional. "Enquanto alguns apostam no isolamento, nós apostamos na união e no diálogo", concluiu, reafirmando o compromisso do governo com o desenvolvimento da ciência e o acesso democrático às tecnologias de ponta.

*A repórter viajou a convite da MSD

Saiba Mais Brasil Vítima de feminicídio morre após receber alta em unidade de saúde

Vítima de feminicídio morre após receber alta em unidade de saúde Brasil AGU pede ao STF que esclareça pontos sobre o marco temporal

AGU pede ao STF que esclareça pontos sobre o marco temporal Brasil Carreta perde controle e cai em ribanceira na BR-381; veja vídeo

Carreta perde controle e cai em ribanceira na BR-381; veja vídeo Brasil Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Minas

Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Minas Brasil Alunos são resgatados depois de ponte ceder com chuvas em Minas

Alunos são resgatados depois de ponte ceder com chuvas em Minas Brasil A pressão sobre o Airbnb para tirar do ar todos os anúncios de moradia social em São Paulo