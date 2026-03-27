Foragido por envolvimento no caso Master é preso em São Paulo

O homem era foragido da Justiça por crimes de lavagem de dinheiro no escândalo do Banco Master - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Uma equipe do 16º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo prendeu, na madrugada desta sexta-feira (27/3), Edmilson Souza de Oliveira, de 50 anos. O homem era foragido da Justiça por crimes de lavagem de dinheiro no escândalo do Banco Master. Após ser detido pela PM, ele foi encaminhado a uma unidade da Polícia Federal (PF), onde segue preso.

A operação foi coordenada com o setor de inteligência da Polícia Militar, que realizou diligências na capital paulista para localizar e capturar o homem procurado pela Justiça. Segundo o batalhão, a ação foi resultado de levantamento de informações, monitoramento e análise de dados. De acordo com os policiais que cumpriram o mandado de busca, Edmilson mantinha ligações com o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Além do crime de lavagem de dinheiro, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou, em nota, que o detido cometeu os delitos de associação criminosa, além de atuar contra o sistema financeiro nacional. “Durante a ação, equipes da Polícia Federal compareceram ao endereço e deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no imóvel”, destacou, em nota, a secretaria.

