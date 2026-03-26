Dólar sobe a R$ 5,25 e bolsa cai seguindo cenário internacional

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (26/3) em meio à incerteza sobre o conflito no Oriente Médio e à valorização do petróleo no mercado internacional. A moeda norte-americana à vista subiu 0,69%, cotada a R$ 5,256.
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No cenário doméstico, investidores também repercutiram a divulgação do IPCA-15 e do Relatório de Política Monetária do Banco Central do Brasil.
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No mercado de ações, o Ibovespa encerrou o dia em queda de 1,45%, aos 182.732,67 pontos. Durante o pregão, o índice atingiu máxima de 185.423,77 e mínima de 182.570,44, interrompendo uma sequência de três altas consecutivas.
Segundo o especialista em investimentos da Nomad, Bruno Shahini, o movimento do câmbio acompanhou o cenário internacional. “O dólar apresentou alta em linha com o fortalecimento global da moeda americana em um ambiente de maior aversão a risco”, afirmou.
De acordo com ele, a elevação das tensões geopolíticas influenciou o comportamento dos mercados. “A escalada das tensões no Oriente Médio, com impacto direto sobre o petróleo mantido acima de US$ 100, sustentou os juros nos EUA em patamares mais elevados e reforçou a busca por proteção, favorecendo o dólar frente às moedas emergentes”, disse.
O especialista apontou que a alta foi limitada por fatores internos. “Pode-se dizer que o movimento no câmbio foi contido, limitado pelo fluxo comercial associado ao petróleo e pelo diferencial de juros doméstico”, afirmou.
*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes
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