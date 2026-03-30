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SÃO PAULO

Passageiros gravam explosão em motor de avião após decolagem; veja

Imagens mostram fogo e barulho após falha no motor; avião retornou ao aeroporto e pousou em segurança

Turbina explode na decolagem em Guarulhos e avião faz pouso de emergência - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Turbina explode na decolagem em Guarulhos e avião faz pouso de emergência - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Passageiros de um voo gravaram o momento em que o motor esquerdo da aeronave explodiu, minutos após a decolagem, no  fim da noite deste domingo (29/3), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

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Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver fogo saindo da turbina e ouvir o forte barulho causado pela falha. Em um dos trechos, o piloto informa que a aeronave apresentava estabilidade para um pouso seguro.

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Após o incidente, o avião retornou ao aeroporto e pousou em segurança. Ninguém ficou ferido.

A torre de controle acompanhou o procedimento de retorno da aeronave. Com a falha, destroços caíram na área próxima à pista e provocaram um princípio de incêndio.

O piloto declarou “mayday”, código internacional de emergência usado para indicar uma situação grave e iminente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

O avião decolou às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos. A aeronave, um Airbus A330-323 da Delta Air Lines, tinha previsão de partida às 23h40 e chegada às 7h40. Devido ao ocorrido, outros voos foram adiados.

Veja o momento:

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 30/03/2026 13:12
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