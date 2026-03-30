BA: corpo de mulher é encontrado dentro de congelador; suspeito foi preso

Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, foi morta a facadas e teve o corpo congelado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de uma mulher, identificada como Manuela Vieira Matos Silva, 23 anos, foi encontrado no domingo (29/3) — com ferimentos compatíveis a golpes de faca —, dentro do congelador de um imóvel localizado no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista (BA).

Nesta segunda-feira (30/3), o suspeito pelo assassinato da jovem foi preso em uma tentativa de fuga já nas proximidades da rodoviária de Ilhéus. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista instaurou inquérito logo após a localização do corpo e conseguiu identificar o principal suspeito em poucas horas.

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Após a captura, ele foi conduzido à delegacia, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O homem permanece sob custódia, mas deve ser transferido para Vitória da Conquista, onde o caso está sendo investigado.

Até o momento não se sabe, no entanto, qual seria a motivação do crime.