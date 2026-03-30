Cachorro tenta salvar Jesus em encenação da Paixão de Cristo; veja

Cachorro tenta salvar Cristo em encenação da Paixão de Cristo e surpreende público no RS - (crédito: Dário Gonçalves/GES-Especial)

Um momento inusitado chamou a atenção não só dos fiéis que estavam presentes, mas dos internautas. Durante a encenação da Paixão de Cristo, no sábado (28/3), em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, um cachorro invadiu o palco em meio às cenas mais dramáticas da apresentação e protagonizou uma interação inesperada com os atores.

A primeira aparição ocorreu durante o trecho em que Jesus Cristo, interpretado pelo ator Kim Souza, era castigado e estava deitado sobre a cruz. Diante da movimentação dos personagens que representavam os soldados, o animal reagiu de forma agitada, como se tentasse proteger o ator. Um internauta até comentou brincando com a situação, fazendo um comentário sobre o pensamento do cachorro: "Da outra vez só aconteceu por que eu não estava lá". Outro fala: "Por Jesus eu dou a minha vida".

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Sem interromper o espetáculo, o elenco conseguiu conter o animal e seguiu com a encenação, incorporando o imprevisto à cena. No entanto, o episódio voltou a se repetir em um dos momentos mais intensos da apresentação: a crucificação. Mesmo após ser afastado, o cachorro permaneceu próximo da equipe e retornou no encerramento da peça, quando os atores voltaram ao palco para receber os aplausos do público, arrancando risadas e aplausos da plateia.

Para o diretor do espetáculo, Leandro Coimbra, a situação acabou ganhando um significado simbólico. Ele contou a Jornal NH que a reação do animal pode ser interpretada como uma demonstração instintiva diante do sofrimento.

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“Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele percebeu uma situação de dor e reagiu. De certa forma, isso dialoga com a mensagem central da história, que fala sobre empatia e compaixão”, afirmou. O episódio repercutiu entre os espectadores e nas redes sociais, transformando o “ator inesperado” em um dos momentos mais comentados da apresentação.

Confira o vídeo:

Cachorro se revolta, invade encenação da Paixão de Cristo e tenta salvar Jesus. ???? pic.twitter.com/ZIaCGuiiXS — Sidnelson (@SidnelsonEu) March 29, 2026

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca