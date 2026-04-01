InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Argentina acusada de injúria racial tem tornozeleira eletrônica retirada

Agostina Páez foi autorizada a deixar o Brasil na segunda-feira

Agostina estava sendo monitorada eletronicamente desde o dia 21 de janeiro, quando passou a responder por injúria racial no Brasil - (crédito: Reprodução)
Agostina estava sendo monitorada eletronicamente desde o dia 21 de janeiro, quando passou a responder por injúria racial no Brasil - (crédito: Reprodução)

A argentina Agostina Páez, de 29 anos, acusada do crime de injúria racial contra um brasileiro, foi autorizada pela justiça do Rio de Janeiro a deixar o Brasil, desde que cumpra algumas medidas. A advogada condenada teve a tornozeleira eletrônica retirada nesta quarta-feira (1º/4), após o pagamento da fiança de R$ 97.260, quantia equivalente a 60 salários mínimos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Agostina estava sendo monitorada eletronicamente desde 21 de janeiro, quando passou a responder por injúria racial no Brasil. A decisão, assinada pelo juiz da 37ª Vara Criminal da Capital, Guilherme Schilling Pollo Duarte, abre a possibilidade para que a advogada volte para o país de origem. Na decisão, o juiz determinou ainda comunicação à Polícia Federal para viabilizar a saída de Agostina do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Agostina é acusada de dirigir ofensas de cunho racial a funcionários de um estabelecimento comercial em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso teve ampla repercussão devido à circulação de imagens em que a estrangeira aparece imitando um macaco. Ela tenta um acordo com a justiça brasileira para a substituição da pena pelo pagamento de indenização às vítimas e pela prestação de serviços comunitários na Argentina.

A defesa de Agostina argumenta que a cliente não tem antecedentes criminais e demonstrou arrependimento ao longo do processo. Também foram apontadas dificuldades para permanência no Brasil, como a ausência de renda e ameaças. O juiz responsável pela decisão determinou ainda a devolução do passaporte da argentina e a emissão de um documento que permita a saída do Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 01/04/2026 16:26 / atualizado em 01/04/2026 17:23
SIGA
x