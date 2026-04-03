Após denúncia de violência doméstica, deputado aparece sangrando

Depois de ter sido denunciado pela médica Fabiana Marangoni, na Delegacia de Defesa da Mulher em Santo André (SP), por violência doméstica, o deputado federal Fernando Marangoni (Podemos-SP) postou um vídeo nas redes sociais com o rosto ensanguentado alegando ter sido agredido por ela. Na gravação, ele a acusa: "Mais uma agressão por parte da minha mulher, mas acabou, é a última, estou indo embora. Chega, estou indo embora". A ex-mulher abriu um boletim de ocorrência contra o parlamentar. A Polícia Civil investiga o caso e solicitou uma medida protetiva de urgência à Justiça contra o deputado.

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De acordo com Marangoni, o casal está divorciado há seis meses, mas tinham um acordo de ambos morarem ainda no mesmo apartamento, dormindo em quartos separados. Ele e Fabiana têm três filhas. "Nos desentendemos, houve agressão física. Apenas quero que ele saia do apartamento", afirmou a médica, em um vídeo que circula nas redes sociais.

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Fabiana disse, porém, que não foi espancada nem que "Fernando quebrou todo o apartamento" do casal. "Isso é mentira." Em nota, o deputado negou que tenha agredido a ex-mulher. "Tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu". Marangoni, porém, postou o vídeo com o nariz sangrando supostamente depois da discussão e acusou a médica.

"Nunca desrespeitei nenhum direito de minha esposa nem de qualquer outra mulher", diz trecho da nota do deputado. "Estou certo de que recuperaremos a paz em nosso lar, em nome da família que construímos." Marangoni disse ainda que possui um compromisso com os direitos das mulheres e que ele foi relator de um projeto que "aumenta a proteção à mulher" na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

O parlamentar, de 46 anos, é deputado federal desde 2023. Foi eleito pelo União Brasil e se filiou esta semana ao Podemos para concorrer à reeleição em outubro. Além disso, ocupou a secretaria-executiva da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo de 2019 a 2022, durante a administração de João Doria. Também foi secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André de 2017 a 2018.

Marangoni é formado em direito pelo Instituição Toledo de Ensino, em Presidente Prudente (SP). Passou no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2006.

O deputado é pós-graduado em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É doutor em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires. Também tem mestrado em Sistema de Direito Americano pela Washington Law University, na capital federal dos Estados Unidos.



