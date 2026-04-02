Lula e Alckmin reagem a relatório dos EUA com críticas ao Pix

Para o presidente, nenhum país e nem "ninguém" vai alterar o funcionamento do pix. Já Alckmin afirmou que as críticas não geram preocupações para o Brasil porque o pix é capaz de entregar pagamento instatâneo a custo zero - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), reagiram nesta quinta-feira (2/4) a um relatório produzido pelo governo dos Estados Unidos que aponta o sistema de pagamentos Pix como uma das barreiras impostas pelo Brasil ao comércio exterior, na avaliação dos norte-americanos.

Para Lula, nenhum país e nem "ninguém" vai alterar o funcionamento do método instantâneo de pagamento criado no Brasil. "O Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudá-lo pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós podemos fazer é aprimorar o Pix, para que cada vez mais ele possa atender a necessidade de mulheres e homens deste país", defendeu durante visita às obras do VLT, em Salvador.

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O documento em questão trata-se de um estudo publicado na última terça-feira (31/3) pelo escritório de representação comercial da Casa Branca (USTR). No manifesto, os EUA apontam preocupação sobre a hipótese de o Banco Central brasileiro — detentor do pix — em conceder "tratamento preferencial ao pix, que prejudica os fornecedores de serviços de pagamentos eletrônicos dos EUA".

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As críticas de Washington, na avaliação do vice-presidente Geraldo Alckmin, não geram preocupações para o Brasil porque o Pix é capaz de entregar pagamento instatâneo a custo zero. "O Pix é um sucesso, Você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha. Observa custo zero para o contribuinte, para o consumidor e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali já tá feito o depósito", destacou.