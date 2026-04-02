Alckmin reage à escolha de Lula para a vice: "Muito feliz"

Embora a confirmação do nome de Alckmin só tenha sido divulgada na reunião interministerial, o vice-presidente relatou que a definição de seu nome ao lado de Lula ocorreu após o presidente lhe perguntar se gostaria de continuar no cargo - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse estar "muito feliz e satisfeito" com a escolha de seu nome para continuar no cargo, na chapa do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito de outubro. "Fiquei honrado com o convite de integrar a chapa", confessou Alckmin, nesta quinta-feira (2/3), durante café da manhã com jornalistas, em Brasília.

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A escolha por Alckmin para continuar na vice-presidência foi anunciada pelo petista nesta semana, durante reunião interministerial. "O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o Mdic. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. Ele vai deixar o Mdic”, discursou o líder petista.

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Embora a confirmação do nome de Alckmin só tenha sido divulgada na reunião interministerial, o vice-presidente relatou que a definição de seu nome ao lado de Lula ocorreu após o presidente lhe perguntar se gostaria de continuar no cargo. "Estava mais ou menos encaminhado (...) só não sabia que o presidente Lula anunciaria na reunião", contou.

Além da reação de Alckmin à confirmação de continuar na chapa de Lula para as eleições deste ano, o evento com o vice-presidente marcou a saída do político do PSB do cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Alckmin, como vai participar das eleições deste ano, tinha de entregar o cargo até sábado (4/3), prazo máximo de desincompatibilização, de acordo com a legislação eleitoral. Seu substituto na pasta, porém, ainda será escolhido por Lula.

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O cargo de titular do Mdic será definido entre dois nomes: Márcio França (ministro do Empreendedorismo) e Márcio Elias (secretário-executivo do Mdic). "Sobre meu substituto, nós só sabemos que o primeiro nome dele é Márcio", brincou Alckmin, na conversa com jornalistas.