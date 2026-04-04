Operação prende liderança do TCP dentro de centro religioso no Rio

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) nas comunidades do Pombo Sem Asa e do Guandu, sem confrontos - (crédito: Reprodução)

Polícia Civil deteve, nesta sexta-feira (3/4), um homem identificado como peça central na estrutura do Terceiro Comando Puro (TCP) na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) nas comunidades do Pombo Sem Asa e do Guandu, sem confrontos.

O suspeito foi localizado dentro de um centro religioso e preso sem resistência, após trabalho de inteligência e monitoramento. Contra ele havia mandado de prisão preventiva por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

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TCP avança sobre Vargem Pequena e Vargem Grande

Segundo as investigações, o detido respondia pela segurança armada do TCP nas regiões de Vargem Pequena e Vargem Grande, apoiando o domínio territorial da facção em áreas que até recentemente estavam fora da influência do tráfico. Sua atuação incluía a consolidação de pontos de venda de drogas, o controle da circulação de moradores e a cobrança ilegal de taxas a comerciantes.

O preso fazia parte do núcleo operacional ligado a Gabriel da Silva Alves, o “GB”, apontado como uma das principais lideranças do TCP e que comanda ações criminosas a partir do Complexo da Maré. Na estrutura local, o detido era responsável pela gestão do tráfico e pela manutenção do controle armado nas áreas ocupadas pelo grupo.

As apurações também indicam que a expansão do TCP na região ocorre em meio a uma disputa violenta com facções rivais, gerando seguidos episódios de instabilidade. Nesse contexto, a organização passou a adotar práticas associadas a milícias, como a exploração clandestina de serviços e a cobrança sistemática de taxas extorsivas.

Líder comunitária foi assassinada após se opor ao grupo

Um dos episódios mais graves registrados durante esse avanço territorial foi o assassinato de Frauzenete Soares da Silva, liderança comunitária conhecida por resistir à atuação do TCP na comunidade Novo Palmares, em Vargem Pequena. Depois do crime, o filho dela passou a receber ameaças, foi expulso da comunidade e teve seus bens tomados por integrantes da facção.