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TRÂNSITO

Motorista morre em batida frontal violenta em rodovia mineira

Vítima foi projetada para fora de carro, que capotou. Ocupantes do caminhão não se feriram

Acidente mobilizou bombeiros de Alfenas na manhã deste sábado (4/4) - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)
Acidente mobilizou bombeiros de Alfenas na manhã deste sábado (4/4) - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão deixou um motorista de 35 anos morto na rodovia MGC-179, entre os municípios de Alfenas e Machado(MG), na Região Sul, na manhã deste sábado (4/4).

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Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que o acidente ocorreu quando o caminhão seguia sentido Machado, enquanto o carro estava na direção oposta.

Saiba Mais

Com o impacto, o carro capotou e o motorista, que estava sozinho no veículo, foi arremessado para fora. Já o caminhão capotou às margens da rodovia.

O motorista do carro foi encontrado com múltiplos ferimentos graves e teve a morte confirmada ainda no local do acidente. O condutor e o passageiro do caminhão não tiveram ferimentos.

A cena foi isolada e as equipes militares controlaram o vazamento de óleo e fluidos do caminhão para evitar uma possível explosão ou novos acidentes na pista. O trânsito foi controlado pela Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil assumiu a perícia.

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Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 04/04/2026 11:07
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