Mulher é morta após intervenção policial na zona leste de São Paulo





As Polícias Civil e Militar de São Paulo estão investigando a morte de uma mulher que foi assassinada na madrugada de sexta-feira (3), por um agente do Estado, após uma intervenção policial ocorrida na zona leste da capital paulista. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos.

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A secretaria informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados do serviço operacional até a conclusão das investigações. As imagens das câmeras corporais serão analisadas e encaminhadas às autoridades responsáveis.

Na noite de ontem, moradores da Cidade Tiradentes, onde o caso ocorreu, fizeram um protesto contra a morte dessa mulher. Durante o ato, os moradores montaram barricadas e colocaram fogo em pneus, interditando ruas do bairro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a polícia chegando para repelir o protesto, utilizando armas de efeito moral para dispersar o grupo.

Em nota, a Polícia Militar diz ter sido acionada para atender a uma manifestação na rua Alexandre Davidenko, zona leste da capital e que equipes da corporação precisaram atuar para a manutenção da ordem pública. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter focos de incêndio no local. A polícia diz que ninguém ficou ferido ou foi detido durante o protesto.