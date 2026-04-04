InícioBrasil
REENCONTRO

Cadela que "defendeu" Jesus em peça no RS reencontra família após dois anos

Pulguéria estava desaparecida desde as enchentes de 2024 e viralizou ao subir no palco durante encenação da Paixão de Cristo. Ela foi reconhecida pelos antigos tutores após adoção

Cadela que defendeu Jesus em encenação da Paixão de Cristo reencontra família - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/ABC+)
Cadela que defendeu Jesus em encenação da Paixão de Cristo reencontra família - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/ABC+)

Durante a encenação da Paixão de Cristo realizada no sábado (28/3), em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, uma cadela invadiu o palco e permaneceu ao lado do ator que interpretava Jesus justamente no momento em que ele era castigado, como se tentasse protegê-lo. O vídeo viralizou nas redes sociais e acabou levando ao reencontro do animal com a família, que o procurava desde as enchentes de 2024, no Rio Grande do Sul.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante o espetáculo, a cachorrinha chamou a atenção ao se posicionar próxima ao ator principal. Mesmo com a movimentação dos demais integrantes da peça, ela não se afastou e acompanhou a cena até o fim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Veja o vídeo:

Após a apresentação, o animal foi acolhido e teve fotos divulgadas nas redes sociais em busca de um lar. Com a repercussão, a cadela acabou sendo adotada pelo farmacêutico Marcelo Muller, de 26 anos. Na nova casa, recebeu o nome de Luna e se adaptou rapidamente à convivência com a família.

No entanto, dias depois, a aposentada Nair Cezimbra, de 68 anos, foi surpreendida ao chegar em casa. “Minha cunhada perguntou se ia ter churrasco para comemorar a volta da minha filha. Eu não entendi. Quando vi o vídeo, desconfiei na hora que aquela poderia ser a Pulguéria", disse, em entrevista ao Jornal NH.

O marido dela, Laerte Cezimbra, de 73 anos, também não teve dúvidas. “Eu disse: ‘é ela’. Mesmo nas imagens de longe, dava para reconhecer”, afirmou.

Segundo a família, a cadela se perdeu durante a enchente e, desde então, nunca mais havia sido vista. “Procuramos em abrigos de São Leopoldo, Novo Hamburgo e outras cidades, mas não encontramos. Tem gente nas redes sociais dizendo que abandonamos, mas não foi isso. A gente saiu de casa e não conseguiu voltar por causa da água”, relata a filha do casal, Cristiane Cezimbra, de 43 anos.

A família, então, entrou em contato com o homem que havia adotado o animal e ela retornou para casa neste fim de semana. 

Segundo Nair, o retorno da cadela tem um significado especial, principalmente para o marido, que enfrentava problemas de saúde e sentia falta do animal. “Ela sempre foi muito companheira dele. Ele entrou em depressão, sonhava com ela. Foi uma bênção, um presente de Páscoa.”

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 04/04/2026 17:07
SIGA
x