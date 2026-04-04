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INVESTIGAÇÃO

Criança é atingida por arma de chumbinho na cabeça em Minas Gerais

Menino foi atingido por tiro de chumbinho enquanto brincava com adolescente de 13 anos em Augusto de Lima (MG)

Fachada do Hospital João XXIII - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)
Fachada do Hospital João XXIII - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Uma criança de 11 anos foi internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, depois ser atingida por um tiro de chumbinho na cabeça. O caso ocorreu na sexta-feira (3/4), no município Augusto de Lima (MG), na Região Central.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o menino deu entrada inicialmente no hospital da cidade com um ferimento na cabeça, possivelmente causado por arma de pressão. Devido à gravidade, ele precisou ser transferido para a capital.

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Saiba Mais

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o disparo ocorreu enquanto a criança almoçava com a avó na casa de um conhecido.

A mulher relatou que descansava em um quarto quando ouviu um tiro. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou o neto ferido e outro adolescente, de 13 anos, no local.

O jovem contou que havia mostrado uma espingarda de chumbinho para a vítima e ao manusear a arma, acabou efetuando um disparo acidental. O pai do adolescente informou à polícia que também estava na residência, mas no quintal, e só percebeu a situação após ouvir gritos. Ele socorreu a criança e a levou até o hospital.

O adolescente não conseguiu prestar um depoimento detalhado devido ao abalo emocional, de acordo com a PM. O proprietário da arma não foi localizado até o momento.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou ter instaurado procedimento para a apuração dos fatos. As investigações seguem em andamento e ainda não há atualizações sobre a autoria e a propriedade da arma.

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Nara Ferreira - Estado de Minas

    Por Nara Ferreira - Estado de Minas
    postado em 04/04/2026 13:49 / atualizado em 04/04/2026 13:51
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