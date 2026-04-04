Criança e adultos morrem em batida frontal seguida de capotagem

Acidente mobilizou bombeiros em Luz, na BR-262, na noite de sexta-feira (3/4) - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma batida frontal entre um caminhão e um carro, seguida de capotamento, matou três pessoas, incluindo uma criança, na BR-262, em Luz (MG), na Região Centro-Oeste, na noite dessa sexta-feira (3/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro pessoas — um casal e duas crianças — estavam no caminhão, enquanto o carro tinha apenas o motorista.

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Entre as vítimas do caminhão, uma mulher de 29 anos, que era natural de Patrocínio (MG), foi encontrada morta e um menino, de 4 anos, foi resgatado em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança teve um quadro de parada cardiorrespiratória e foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária Way 262 à Santa Casa de Bom Despacho. No entanto, morreu antes de receber atendimento médico.

O motorista, de 34 anos, e outro filho do casal, de 7 anos, foram socorridos com ferimentos leves. O homem dispensou atendimento médico.

No carro, de modelo Volkswagen Gol, o condutor era um homem de 30 anos, natural de Bom Despacho (MG). Ele já foi encontrado sem sinais vitais e teve a morte confirmada ainda no local.

O caminhão tinha carga de sementes de sorgo. Com o impacto, ficou tombado no barranco. O veículo precisou ser guinchado para que os bombeiros pudessem acessar o corpo da passageira que morreu.

Conforme os registros, parte da carga se espalhou pela rodovia, que ficou interditada em ambos os sentidos para atendimento da ocorrência. O trânsito ficou bloqueado entre 22h30 de sexta e 6h deste sábado (4/4) para trabalhos de perícia e limpeza.