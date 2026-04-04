Imagens mostram emoção de pai após filha se salvar de atropelamento em SP

O caso ocorreu na sexta-feira (4/4), quando um carro conduzido por um homem de 64 anos, invadiu a calçada e matou duas crianças

Imagens mostram pai abraçando a filha após atropelamento que deixou duas crianças mortas em SP - (crédito: Reprodução/SBT/TV Globo)
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um pai, em desespero, segura a filha no colo logo após ela escapar por poucos centímetros de um atropelamento que matou duas crianças no bairro Canhema, em Diadema (SP). O caso ocorreu na sexta-feira (4/4), quando um carro conduzido por um homem de 64 anos — que dirigia em alta velocidade e sob efeito de álcool —, invadiu a calçada e as atingiu. 

O vídeo, divulgado pelo SBT, mostra o homem abraçando e beijando a criança, visivelmente abalado, segundos depois do carro atingir o local onde as vítimas estavam, em frente a uma residência.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo subiu na calçada e atingiu as crianças, que estavam reunidas na área externa da casa. Duas delas, de 6 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras duas vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região.

Após o atropelamento, o carro ainda colidiu contra o portão de uma residência e atingiu veículos estacionados na via. Moradores conseguiram conter o motorista até a chegada da polícia.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o teste confirmou a embriaguez do condutor. Ele foi preso em flagrante e, após passar por audiência de custódia neste sábado (4), teve a prisão convertida em preventiva.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. O suspeito foi indiciado por homicídio e lesão corporal com dolo, quando há intenção ou assunção do risco de matar.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

postado em 04/04/2026 18:48
