Imagens mostram emoção de pai após filha se salvar de atropelamento em SP

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um pai, em desespero, segura a filha no colo logo após ela escapar por poucos centímetros de um atropelamento que matou duas crianças no bairro Canhema, em Diadema (SP). O caso ocorreu na sexta-feira (4/4), quando um carro conduzido por um homem de 64 anos — que dirigia em alta velocidade e sob efeito de álcool —, invadiu a calçada e as atingiu.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O vídeo, divulgado pelo SBT, mostra o homem abraçando e beijando a criança, visivelmente abalado, segundos depois do carro atingir o local onde as vítimas estavam, em frente a uma residência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo subiu na calçada e atingiu as crianças, que estavam reunidas na área externa da casa. Duas delas, de 6 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras duas vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região.
Veja vídeo:
Após o atropelamento, o carro ainda colidiu contra o portão de uma residência e atingiu veículos estacionados na via. Moradores conseguiram conter o motorista até a chegada da polícia.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o teste confirmou a embriaguez do condutor. Ele foi preso em flagrante e, após passar por audiência de custódia neste sábado (4), teve a prisão convertida em preventiva.
O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. O suspeito foi indiciado por homicídio e lesão corporal com dolo, quando há intenção ou assunção do risco de matar.