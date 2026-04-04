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ACIDENTE

Motorista de Porsche invade a contramão e causa acidente em SP

Teste do bafômetro apontou 0,40 mg/L após colisão frontal com Fiat Siena na zona leste; vítimas foram levadas a hospitais

Impacto destruiu a frente do carro de luxo - (crédito: Reprodução/PMSP)
Impacto destruiu a frente do carro de luxo - (crédito: Reprodução/PMSP)

Um motorista de um Porsche Boxster invadiu a contramão da Avenida Conde de Frontin, na região da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, e colidiu de frente com um Fiat Siena. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 4, e deixou quatro pessoas feridas.

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Imagens do local mostram a parte dianteira do carro de luxo completamente destruído com a força do impacto. O condutor do Porsche foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,40 mg/L de álcool no ar expelido pelos pulmões. O resultado, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, é considerado crime de trânsito.

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Segundo informações da Polícia Militar, cada veículo era ocupado por duas pessoas. O condutor do Fia Siena foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, enquanto o passageiro foi levado para o Pronto-Socorro de Ermelino Matarazzo. Já o condutor e o outro ocupante do Porsche foram socorridos ao Pronto-Socorro do Tatuapé.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/04/2026 12:02
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