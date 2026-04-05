Fé, arte e entusiasmo pelos tapetes devocionais nas ruas de cidades mineiras

Depois de uma semana “vivendo” a Paixão de Cristo, os católicos mineiros celebram, neste domingo (5/4), a ressurreição em clima festivo, colorido e com muita criatividade. Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, muita gente acordou bem cedo para fazer os tapetes devocionais em trechos do Centro Histórico.
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Logo após a missa no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, terá início a procissão do santíssimo sacramento. À frente, o reitor e pároco, padre Fernando Fagundes que, inovando, pediu aos fiéis para que levem um lanche para confraternização em seguida à celebração eucarística.
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O cortejo vai passar pelas ruas do Serro e Floriano Peixoto, Largo do Bonfim e finalmente a Rua Direita, onde fica o santuário. Com esmero e fé, os artesão e suas famílias transformaram serragem em cálices, hóstia, peixe e mensagens de paz.
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"Fazer os tapetes, de forma coletiva, é uma tradição. Para mim, representa agradecimento por todas as conquistas, por tudo que acontece de bom na vida", disse a psicóloga Daniele Azevedo, que começou a fazer tapetes devocionais há 15 anos. Ao lado de irmã e primas, ela contou que usa serragem, pó de café que guarda durante o ano e farinha de trigo "vencida".
No pilar
Em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a missa solene começou às 7h, na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguida da Procissão da Ressurreição. À noite (19h), haverá coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo. Os tapetes devocionais são outra marca registrada do domingo da Páscoa na ex-capital de Minas. Juntos, moradores e visitantes se uniram para transformar serragem colorida em pura arte.
PROGRAMAÇÃO DOMINGO DA PÁSCOA
Belo Horizonte
- 8h, 10h30 e 17h – Missas na Catedral Cristo Rei. Na celebração das 10h30, será ouvido o “Te Deum”
- Às 14h30, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento
- No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 17h30 e 19h
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Sabará, na Grande BH
- Às 8h – Missa no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição.
- À noite (19h), Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora
Santa Luzia, na Grande BH
- Às 8h – Missa no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, no Centro Histórico.
- Às 19h30 – Também no santuário, Missa e canto do “Te Deum”
- No Mosteiro de Macaúbas (estrada para Jaboticatubas), missa, às 10h30, celebrada por dom Júlio César Gomes Moreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH.
Ouro Preto, na Região Central
- 7h – Missa na Basílica Nossa Senhora do Pilar seguida da Procissão da Ressurreição.
- 19h – Coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo
Mariana, na Região Central
- 8h – Repique de sinos
- 9h – Missa na praça da Igreja São Pedro dos Clérigos, presidida pelo arcebispo metropolitano dom Airton José dos Santos. Na sequência, procissão em direção à Praça da Sé
- 19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora
Diamantina, no Vale do Jequitinhonha
- 10h – Missa da Páscoa na Praça da Catedral, seguida da Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento