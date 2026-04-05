Fé, arte e entusiasmo pelos tapetes devocionais nas ruas de cidades mineiras

Missa de Páscoa e confecção dos tapetes, na Igreja de Santa Luzia-MG. - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Depois de uma semana “vivendo” a Paixão de Cristo, os católicos mineiros celebram, neste domingo (5/4), a ressurreição em clima festivo, colorido e com muita criatividade. Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, muita gente acordou bem cedo para fazer os tapetes devocionais em trechos do Centro Histórico.

Logo após a missa no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, terá início a procissão do santíssimo sacramento. À frente, o reitor e pároco, padre Fernando Fagundes que, inovando, pediu aos fiéis para que levem um lanche para confraternização em seguida à celebração eucarística.

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O cortejo vai passar pelas ruas do Serro e Floriano Peixoto, Largo do Bonfim e finalmente a Rua Direita, onde fica o santuário. Com esmero e fé, os artesão e suas famílias transformaram serragem em cálices, hóstia, peixe e mensagens de paz.

"Fazer os tapetes, de forma coletiva, é uma tradição. Para mim, representa agradecimento por todas as conquistas, por tudo que acontece de bom na vida", disse a psicóloga Daniele Azevedo, que começou a fazer tapetes devocionais há 15 anos. Ao lado de irmã e primas, ela contou que usa serragem, pó de café que guarda durante o ano e farinha de trigo "vencida".

No pilar



Em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a missa solene começou às 7h, na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguida da Procissão da Ressurreição. À noite (19h), haverá coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo. Os tapetes devocionais são outra marca registrada do domingo da Páscoa na ex-capital de Minas. Juntos, moradores e visitantes se uniram para transformar serragem colorida em pura arte.

PROGRAMAÇÃO DOMINGO DA PÁSCOA

Belo Horizonte

8h, 10h30 e 17h – Missas na Catedral Cristo Rei. Na celebração das 10h30, será ouvido o “Te Deum”

Às 14h30, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 17h30 e 19h

População em situação de rua participa de via-sacra no Centro de BH

Sabará, na Grande BH

Às 8h – Missa no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição.

À noite (19h), Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora

Santa Luzia, na Grande BH

Às 8h – Missa no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, no Centro Histórico.

Às 19h30 – Também no santuário, Missa e canto do “Te Deum”

No Mosteiro de Macaúbas (estrada para Jaboticatubas), missa, às 10h30, celebrada por dom Júlio César Gomes Moreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH.

Ouro Preto, na Região Central

7h – Missa na Basílica Nossa Senhora do Pilar seguida da Procissão da Ressurreição.

19h – Coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo

Mariana, na Região Central

8h – Repique de sinos

9h – Missa na praça da Igreja São Pedro dos Clérigos, presidida pelo arcebispo metropolitano dom Airton José dos Santos. Na sequência, procissão em direção à Praça da Sé

19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora

Diamantina, no Vale do Jequitinhonha