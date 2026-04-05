Frei Gilson encerra Quaresma com 1 milhão de fiéis por dia em oração

O encerramento da Quaresma, neste domingo de Páscoa, foi acompanhado por um volume expressivo de fiéis nas transmissões do rosário realizadas durante a madrugada. Ao longo dos 40 dias, cerca de 1 milhão de pessoas assistiram diariamente, ao vivo, às orações conduzidas por Frei Gilson.
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Os encontros começaram na Quarta-feira de Cinzas e se mantiveram com alta audiência até o fim do período religioso. Segundo os dados da organização, houve participação de fiéis em aproximadamente 80 países, o que ampliou o alcance das transmissões para além do público brasileiro.
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Mesmo em um horário de baixa audiência tradicional, as lives registraram estabilidade nos acessos ao longo de toda a Quaresma. Em algumas datas, o rosário contou com a presença de bispos convidados, integrados à programação.
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Audiência cresce desde 2020
Os números deste ano indicam uma expansão relevante do projeto. Na primeira edição, em 2020, a transmissão inicial registrou 317 mil espectadores simultâneos. Na edição mais recente, o público diário superou esse patamar e atingiu a marca de 1 milhão por madrugada.
Durante o período, a campanha também arrecadou recursos destinados à Toca de Assis de Santos (SP), instituição que acolhe mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. As doações foram utilizadas na compra de itens como camas, fogão e equipamentos para melhoria da estrutura.
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