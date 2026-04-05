Homem tenta separar briga de namorados e é morto a golpes de facão

Um homem de 35 anos morreu depois de ser golpeado várias vezes com um facão nas costas, na noite desse sábado (4/4). O caso ocorreu no povoado de São José da Serra, em Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo foi encontrado deitado de bruços na grama do quintal de uma casa, coberto por uma manta, depois que a Polícia Militar de Minas Gerais recebeu uma denúncia de que havia um homem sangrando depois de ser golpeado. Registros policiais indicam que o corpo já estava em rigidez cadavérica quando foi encontrado, mas, mesmo coberto com o pano, era possível constatar que ele tinha um grande corte no pescoço que se aproximava até a lateral do rosto.

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Informações do boletim de ocorrência indicam que o assassinato aconteceu em meio a uma tentativa de interferência em uma briga de casal. À polícia, uma testemunha contou que duas pessoas teriam chamado a vítima para ajudar a prima dela, que estava brigando com o namorado, um homem de 27 anos.

Segundo o relato, a vítima entrou na casa do casal e foi golpeada várias vezes nas costas e na cabeça pelo namorado da prima. A testemunha disse que queria separar a briga, mas foi ameaçada pelo próprio autor de que, se tentasse, seria atingido pelos golpes também. Momentos depois, viu o autor subindo em uma moto, em posse do facão, e fugindo.

O documento policial também registrou que essa mesma testemunha viu o pai do agressor em atitude suspeita depois do crime. Conforme o depoimento, o homem chegou à cena do crime em um carro, estacionou em frente à casa e entrou no quintal. Ele se aproximou do corpo, tirou uma foto e tentou sair.

A testemunha alegou que tentou impedir que o homem deixasse a cena, mas outras pessoas não deixaram. O pai do agressor saiu com o carro em direção a Lagoa Santa (MG). Outras testemunhas disseram ter visto o autor no carro, junto do pai.

Briga por causa de bebida

Conforme os registros, a namorada do autor relatou que a briga começou porque ela se incomodou com a atitude do namorado, que ingeria bebida alcoólica em uma feira de orgânicos. Ela contou que o casal saiu do evento e foi para a casa do homem, onde a discussão continuou. Lá, a mulher chegou a jogar um ventilador e uma garrafa de cerveja no chão durante o conflito, mas afirmou que o companheiro não bateu nela, apenas gritou.

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Em certo momento, ela viu o primo chutando a porta de entrada e chegando para interferir na briga. A mulher viu a vítima dando um chute no autor, mas depois não testemunhou mais nada pois o filho dela, de 9 anos, começou a chorar e os dois saíram em direção à casa da mãe dela. Depois, disse que ficou sabendo por terceiros que o primo tinha sido morto pelo namorado dela.

Agressor se escondeu em matagal e pai o entregou

Equipes da Polícia Militar encontraram o pai do autor durante buscas pela cidade. Os militares pediram que ele mostrasse onde estava o filho, e o homem os levou até uma área de mata. Ele chamou pelo filho, que se entregou e recebeu voz de prisão.

Aos militares, o pai do autor contou que o filho teria mandado áudios pedindo que o buscasse em casa porque discutia com a namorada. Segundo o relato, viu um homem caído no chão do quintal e resolveu tirar uma foto para mandar para os familiares na Bahia, afirmando que pensava ser o próprio filho.

Já o autor contou que foi para casa depois de sair com a namorada. Ele disse que ouviu um barulho na porta e, em seguida, a vítima abrindo-a. Na sua versão, a vítima tentou pegar um facão que estava pendurado na parede e atingiu o autor em uma das pernas. Neste momento, a vítima tentou fugir e o autor desferiu golpes de faca nas costas dela, mas ele disse não lembrar quantos golpes deu.

Ele ainda alegou que viu outros dois homens correndo com um facão perto da casa, mas nenhuma outra pessoa citou também a presença dessa dupla.

Segundo a PM, o autor tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio na cidade de Tarcísio de Freitas, no estado da Bahia. Já a vítima é apontada como autora de crimes de tráfico de droga e ameaça em boletins de ocorrência.

O autor estava com um corte na perna e foi encaminhado à Fundação Hospitalar Santo Antônio de Jaboticatubas para o procedimento de sutura. Depois disso, foi preso e encaminhado à 2ª Central Estadual de Plantão Digital. As investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais.



Em nota, a corporação informou que perícia oficial foi deslocada para a coleta de informações e elementos na cena do crime que subsidiarão as investigações. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte, para ser submetido a exames de necropsia. Novas informações serão divulgadas assim que as investigações forem concluídas.

