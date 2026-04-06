Mineiro ganha R$ 300 mil em programa de Huck: ‘Experiência incrível’

Luís Fernando Roquette participou do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário?', deste domingo (5/4) - (crédito: Redes sociais/Reprodução )

O mineiro Luís Fernando Roquette faturou R$ 300 mil ao participar do quadro “Quem Quer Ser um Milionário?”, no programa “Domingão com o Huck”, neste domingo (5/4). O participante descreve a experiência como “uma das mais incríveis” de sua vida.

Roquette diz que quem o inscreveu para participar do programa foi a esposa. Segundo ele, estava em lua de mel na África do Sul quando recebeu a ligação da produção da atração. O mineiro diz que passou por várias fases, em um processo seletivo de mais de um ano. “Foram 11 etapas, duas provas fechadas, duas abertas, entrevista com psicólogo. Até o último segundo a gente não sabe se vai participar ou não”.

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Em novembro do ano passado, ele recebeu uma ligação da produção dizendo que tinha sido aprovado para a última fase que aconteceria na Rede Globo, no Rio de Janeiro. “Eu disse que não daria porque minha filha estava para nascer. Eles disseram que se eu não fosse, perderia a chance. Pensei que pelo menos teria uma boa história para contar”, relembra.

O tempo passou e não teve mais nenhum contato com ninguém da produção, mas em fevereiro deste ano, veio outra ligação da produção dizendo que o convite ainda estava valendo. Roquette foi acompanhado da mãe.

No “Quem Quer Ser um Milionário?”, o candidato precisa responder 15 perguntas até chegar à final, que vale R$ 1 milhão. Até hoje, desde que o quadro estreou no programa de Huck, apenas uma pessoa conseguiu garantir o prêmio máximo: a pernambucana Jullie Dutra, em dezembro de 2023.

O mineiro decidiu parar na 14ª pergunta e faturou um prêmio de R$ 300 mil. Ele parou na pergunta sobre a velocidade aproximada em que a Terra gira no próprio eixo, em 24 horas. Segundo o participante, sempre que a pessoa decide parar, o apresentador pergunta que alternativa ele escolheria. “Eu ia escolher a certa”, comenta Roquette.