Quatro apostas levam o prêmio máximo da Dupla Sena de Páscoa

Quatro apostas acertaram os seis números do primeiro sorteio da décima edição da Dupla Sena especial de Páscoa, realizado no sábado (5/4). Cada uma delas recebeu cerca de R$ 10 milhões. Já no segundo sorteio, apenas uma aposta acertou os seis números, faturando em torno de R$ 4 milhões.

As apostas do primeiro prêmio foram feitas em Brasília (DF), Bragança Paulista (SP), Campinas (SP) e São José do Rio Preto (SP). Apenas os vencedores do Distrito Federal apostaram em conjunto, por meio de um bolão. No segundo sorteio, a aposta vencedora foi feita em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

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O primeiro sorteio do concurso 2940 será dividido da seguinte forma:

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10.049.459,88;

5 acertos: 874apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.262,38;

4 acertos: 44.299 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 96,10;

3 acertos: 779.197 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,73.

Já o segundo sorteio, tem a seguinte divisão:

1 aposta ganhadora, cada que vai receber R$ 4.097.855,51;

5 acertos: 579 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5.790,66;

4 acertos: 35.048 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 121,47;

3 acertos: 666.204 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,19.

Os números vencedores da noite foram:

1º sorteio: 18-29-33-13-05-31

2º sorteio: 15-22-19-08-01-21