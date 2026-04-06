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PÁSCOA DO CRIME

"Coelhinho da Páscoa do CV" é detido no Mato Grosso distribuindo chocolates

Polícia do MT apreendeu mais de 190 ovos de páscoa e apreendeu mais dois suspeitos

Informações da PM mostram que a caridade era também uma forma de aliciar jovens para o crime organizado - (crédito: Reprodução/ PMMT)
Informações da PM mostram que a caridade era também uma forma de aliciar jovens para o crime organizado - (crédito: Reprodução/ PMMT)

Um adolecesnte vestido de coelho da Páscoa foi apreendido juntamente com outro menor de idade enquanto distribuíam ovos de chocola na cidade de Campo Novo de Parecis (MT). Um adulto que estava com os jovens também foi preso pela Polícia Militar do estado. Segundo as autoridades, a ação era um modo da facção Comando Vermelho (CV) expandir as atividades na região.

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O boletim de ocorrência da PMMT informa que há indícios de que a distribuição de chocolates tinha, além do objetivo solidário, atrair crianças e adolescentes para o crime organizado. Durante a abordagem aos indivíduos os policiais apreenderam cerca de 197 ovos de Páscoa e 142 kits de doces que seriam entregues em regiões de maior vulnerabilidade social, como os bairros Boa Esperança, Residencial Parecis e Jardim das Palmeiras.

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A equipe de policiais teria sido informada de que pessoas ligadas à facção carioca estariam planejando a distribuição de doces em áreas carentes da cidade. De acordo com a polícia, o adolecente se fantasiou de coelho da Páscoa para se aproximar com mais facilidade do público infantil.

Os doces, que eram de fabricação artesanal, não tinham identificação de origem nem rótulo de validade, o que configura infração sanitária. Encaminhados à Polícia Civil, os dois jovens foram apreendidos por ato infracional relacionado à participação em organização criminosa.O adulto foi preso pelos mesmos crime, além de corrupção de menores de idades.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 06/04/2026 20:16
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