MEC lança biblioteca digital grátis com mais de 8 mil livros - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Educação lançou a nova plataforma digital que promete ampliar o acesso à literatura no Brasil. Batizada de MEC Livros, a iniciativa oferece gratuitamente mais de 8 mil títulos para empréstimo online, reunindo desde obras clássicas até produções contemporâneas de autores nacionais e internacionais.

O acervo inclui nomes consagrados e premiados, como Ariano Suassuna, Aluísio de Azevedo, Maya Angelou, Socorro Acioli, Han Kang e Lygia Fagundes Telles. Entre os títulos disponíveis estão obras como Auto da Compadecida, A cabeça do santo, A Vegetariana e As meninas, evidenciando a diversidade literária proposta pela plataforma.

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O acesso ao serviço é público e pode ser feito pelo site ou aplicativo do MEC Livros, ambos ainda em fase inicial de disponibilização. Para utilizar, é necessário realizar login por meio da conta gov.br. Cada usuário pode pegar um livro emprestado por até 14 dias, com possibilidade de renovação por mais duas semanas. Um novo empréstimo só é liberado após a devolução do título anterior.

Além da leitura pelo navegador, a plataforma também permite o uso por aplicativo, com recursos semelhantes aos de leitores digitais, como marcação de trechos, anotações e personalização de fonte e layout.

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Acervo diversificado e em expansão

O catálogo já nasce organizado em diferentes categorias, como best-sellers, literatura nordestina, livros premiados, obras infantis e títulos adaptados para o cinema. O conteúdo reúne tanto obras em domínio público quanto produções contemporâneas licenciadas, ampliando o alcance para diferentes perfis de leitores.

A proposta, segundo o governo federal, é democratizar o acesso à leitura e valorizar a diversidade cultural e linguística. Em publicação oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que a plataforma busca conectar estudantes, professores, pesquisadores e leitores em geral ao patrimônio literário nacional e internacional.