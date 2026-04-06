Anvisa anuncia medidas contra fraudes na venda de canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou, nesta segunda-feira (6/4), novas medidas de combate irregularidades na importação e manipulação de medicamentos injetáveis de GLP-1 (Peptídeo Semelhante ao Glucagon-1), popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, com princípios ativos de semaglutida, tirzepartida e liraglutida.
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Entre as medidas previstas estão a revisão das regras atuais do setor, a suspensão das autorizações de funcionamento para farmácias com situação de risco e novas fiscalizações em empresas importadoras de insumos para manipulação.
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O órgão regulatório revelou que vai intensificar as ações junto às Vigilâncias Sanitárias dos estados e municípios e realizar acordos com agências reguladoras de outros países. Além disso, está prevista a criação de um grupo de trabalho com entidades médicas e de saúde. Também é esperada a criação de um plano de comunicação sobre os medicamentos, com orientações sobre riscos relacionados ao uso indiscriminado e informações sobre produtos irregulares.
De acordo com a Agência, essas medidas ampliam a proteção e segurança de medicamentos injetáveis de GLP-1 e foram motivadas pelo crescimento irregular da sua manipulação, que pode afetar a saúde da sociedade brasileira.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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