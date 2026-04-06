Famílias em MG devem validar cadastro para receber auxílio de R$ 7,3 mil

Os repasses serão feitos pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo processamento e depósito dos valores - (crédito: Sílvio Coelho/Wikimédia Commons)

As famílias atingidas pelas chuvas nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, já podem avançar no processo para receber o Auxílio Reconstrução, benefício emergencial de R$ 7,3 mil pago em parcela única, mas a liberação do recurso depende da validação dos dados cadastrais no Portal do Cidadão.

O procedimento deve ser realizado pelo responsável familiar indicado no cadastro feito pelas prefeituras. A confirmação das informações é essencial para que o pagamento seja autorizado. Sem essa validação, o benefício não é liberado.

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No sistema, além de revisar e confirmar os dados enviados pelo município, os beneficiários podem acompanhar o andamento da solicitação. A plataforma informa, por exemplo, se o cadastro foi aprovado ou se há pendências que precisam ser corrigidas.

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A expectativa do governo é que, com o avanço dessa etapa, os primeiros pagamentos sejam efetuados nos próximos dias. Os repasses serão feitos pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo processamento e depósito dos valores.

Como validar os dados

Para concluir a etapa, o cidadão deve acessar o Portal do Cidadão, disponível no site do governo federal, e seguir alguns passos:

Fazer login com a conta gov.br

Conferir as informações da família cadastrada

Confirmar os dados no sistema

Após a confirmação, o pedido segue automaticamente para análise e pagamento pela Caixa.

Atendimento e suporte

Em caso de dificuldades no acesso — como problemas com senha ou login — os usuários podem recorrer ao chat de atendimento da plataforma gov.br, que conta com uma opção específica para o Auxílio Reconstrução em Minas Gerais.

Se houver inconsistências nos dados cadastrados, a orientação é procurar atendimento presencial nos municípios. Em Juiz de Fora, o suporte é oferecido nas unidades do DIGA. Já em Ubá, os atendimentos são realizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O Auxílio Reconstrução é uma medida emergencial voltada a famílias que sofreram perdas materiais em decorrência das chuvas. O valor pode ser utilizado livremente, inclusive para compra de móveis, eletrodomésticos, materiais de construção ou reposição de bens essenciais.

O programa segue três etapas principais: cadastro pelas prefeituras, processamento das informações e validação pelo cidadão. Os valores são depositados em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário.