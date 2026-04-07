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Maritaca presa em fios com cerol tem pata amputada

A ave foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde da segunda-feira (6/4) em meio a fios de pipa com cerol; O animal foi encaminhado para tratamento

Maritaca é resgatada por Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas (MG), em meio a emaranhado de fios com cerol - (crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)
Maritaca é resgatada por Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas (MG), em meio a emaranhado de fios com cerol - (crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Uma maritaca foi resgatada de um emaranhado de fios pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na tarde dessa segunda-feira (6/4). O caso ocorreu no bairro Country Club, em Poços de Caldas (MG), no sul do estado. 

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A ave perdeu uma das patas por causa de ferimentos por linha de pipa com cerol, material altamente cortante e motivo frequente de acidentes envolvendo pessoas e animais, inclusive com morte. 

Saiba Mais

A ave estava presa em diversos fios a 12 metros de altura, em um galho de uma árvore grande.

O resgate foi feito com uma viatura com uma plataforma elevatória para a retirada cuidadosa da ave. Seguindo protocolos de salvamento em altura, conseguiram retirar a maritaca com vida. 

Uma observação inicial concluiu a necessidade de amputação de uma das patas. O animal foi encaminhado para atendimento em um centro veterinário, onde deve receber avaliação e tratamento especializado.

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Pedro Naves* - Estado de Minas

Por Pedro Naves* - Estado de Minas
postado em 07/04/2026 15:58 / atualizado em 07/04/2026 16:01
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