Maritaca presa em fios com cerol tem pata amputada

Uma maritaca foi resgatada de um emaranhado de fios pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na tarde dessa segunda-feira (6/4). O caso ocorreu no bairro Country Club, em Poços de Caldas (MG), no sul do estado.
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A ave perdeu uma das patas por causa de ferimentos por linha de pipa com cerol, material altamente cortante e motivo frequente de acidentes envolvendo pessoas e animais, inclusive com morte.
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A ave estava presa em diversos fios a 12 metros de altura, em um galho de uma árvore grande.
O resgate foi feito com uma viatura com uma plataforma elevatória para a retirada cuidadosa da ave. Seguindo protocolos de salvamento em altura, conseguiram retirar a maritaca com vida.
Uma observação inicial concluiu a necessidade de amputação de uma das patas. O animal foi encaminhado para atendimento em um centro veterinário, onde deve receber avaliação e tratamento especializado.