Um dos balneários mais famosos do Rio de Janeiro completa 34 anos

Rio das Ostras reúne praias, áreas de preservação ambiental e espaços urbanos que atraem tanto turistas quanto novos moradores - (crédito: Reprodução)

Um dos destinos mais conhecidos da Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, Rio das Ostras completa 34 anos de emancipação nesta quinta-feira (9/4), com uma trajetória marcada por crescimento, valorização turística e construção de uma identidade própria.

A cidade se tornou oficialmente independente em 1992, quando deixou de ser distrito de Casimiro de Abreu. Até então, a região era conhecida por sua vocação pesqueira e pelo ritmo mais tranquilo de vila litorânea. A emancipação abriu caminho para investimentos em infraestrutura e marcou o município como um dos principais polos turísticos do litoral fluminense.

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Localizada a cerca de 170 quilômetros da capital, Rio das Ostras reúne praias, áreas de preservação ambiental e espaços urbanos que atraem tanto turistas quanto novos moradores. Ao longo das últimas décadas, o município passou por uma transformação, impulsionada principalmente pela expansão da indústria de petróleo na Bacia de Campos e pela proximidade com cidades como Macaé.

Entre os pontos mais conhecidos está a Praia de Costazul, uma das mais frequentadas, além da Lagoa de Iriry, que chama atenção pela água escura e pela paisagem cercada de vegetação. O Emissário Submarino e a Praça da Baleia também se tornaram cartões-postais da cidade, reunindo moradores e visitantes em espaços de lazer.

Outro destaque é a chamada Rota da Baleia, um percurso que reúne esculturas e áreas urbanizadas ao longo da orla. A cidade também ganhou projeção cultural com eventos como o festival de jazz e blues, que durante anos colocou Rio das Ostras no circuito nacional da música.

Apesar da forte ligação com o turismo, o município também viu sua população crescer de forma acelerada. O que antes era uma cidade de pequeno porte passou a receber novos moradores em busca de qualidade de vida, trabalho e custo mais acessível em comparação a outros destinos do litoral.

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Atualmente, a administração municipal é comandada por Marcelino Borba, que atua na condução de políticas públicas voltadas para mobilidade, urbanização e serviços básicos. O crescimento rápido, no entanto, também trouxe desafios, como a necessidade de ampliar infraestrutura, saneamento e atendimento à população.

Para quem vive na cidade, a combinação entre natureza e urbanização ainda é um dos principais atrativos. Moradores destacam nas redes o equilíbrio entre praias preservadas e a oferta de comércio e serviços, além da proximidade com outros centros urbanos importantes da região.

Rio das Ostras mantém o status de destino turístico consolidado nesses seus 34 anos, ao mesmo tempo em que busca se adaptar a uma nova realidade de cidade em expansão.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite