Falha elétrica interrompe voos e fecha espaço aéreo em São Paulo

Com o problema, aeronaves que já estavam prontas para decolar precisaram ser esvaziadas, e voos foram interrompidos até que a situação fosse parcialmente normalizada. - (crédito: Reprodução/Huang Zongxing/Freepik)

Uma falha elétrica no sistema de controle de tráfego aéreo levou ao fechamento do espaço aéreo no estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira (9/4), afetando voos em diferentes aeroportos. A interrupção provocou a suspensão temporária das operações e impactou passageiros que aguardavam embarque.

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Com o problema, aeronaves que já estavam prontas para decolar precisaram ser esvaziadas, e voos foram interrompidos até que a situação fosse parcialmente normalizada.

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De acordo com a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, a pane ocorreu na torre de controle de São Paulo, estrutura ligada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão administrado pela Força Aérea Brasileira (FAB). O centro operacional fica localizado no próprio aeroporto de Congonhas.

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Em Congonhas, as operações foram restabelecidas, com autorização tanto para pousos quanto para decolagens. As causas da falha elétrica ainda não foram detalhadas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), acionou um conjunto de ações previstas em protocolos pré-crise, para acompanhar os impactos da paralisação. "Como a operação aparentemente já foi restabelecida, neste primeiro momento a Anac está concentrando as ações em duas frentes principais: levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas e estimativa do potencial de passageiros impactados", afirmaram.

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Em comunicado, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que as aeronaves estão cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo. "A FAB informa, por fim, que as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo DECEA", conclui.

Nota na íntegra da Aena

Neste momento, o Aeroporto de Congonhas opera normalmente. Das 8h58 às 10h09 da manhã desta quinta-feira (9), operações de pousos e decolagens foram suspensas em todo o Terminal São Paulo devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo. Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas.

Nota na íntegra da Força Aérea Brasileira

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, na manhã desta quinta-feira (09/04), no período das 9h30 às 10h06 (horário de Brasília), houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo.

Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo.

A FAB informa, por fim, que as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo DECEA.

Nota na íntegra da ANAC

Diante da situação registrada nos aeroportos de SP, a Agência Nacional de Aviação Civil acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise, com o objetivo de acompanhar os impactos da paralisação e a evolução do cenário.

Como a operação aparentemente já foi restabelecida, neste primeiro momento a Anac está concentrando as ações em duas frentes principais:

- levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas;

- estimativa do potencial de passageiros impactados;

Além do acompanhamento, ao longo do dia, do desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha.

