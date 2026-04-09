Operação fiscaliza mercado de gás no DF e em 15 estados

Participam das ações agentes da ANP, integrantes de Procons estaduais e policiais federais - (crédito: CB/D.A. Press)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9), a segunda fase da Operação Vem Diesel, com foco na fiscalização de distribuidores e revendedores de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás de botijão. A ação ocorre no âmbito da Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis.

A operação é realizada em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ao todo, equipes atuam em 24 cidades de 15 estados e no Distrito Federal, fiscalizando 55 estabelecimentos.

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Participam das ações agentes da ANP, integrantes de Procons estaduais e policiais federais. As diligências ocorrem simultaneamente nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a PF, o objetivo é identificar práticas irregulares, como aumentos abusivos no preço do gás, formação de cartel — com fixação de preços entre concorrentes — e outras condutas que possam prejudicar os consumidores.

Segundo a corporação, eventuais irregularidades que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo serão encaminhadas para investigação, com adoção das medidas cabíveis contra os responsáveis.