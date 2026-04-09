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POVOS INDÍGENAS

Cacique Raoni pede demarcação de terra onde nasceu: "Foi roubada"

Ao Correio, líder indígena reafirmou o desejo de ver a terra protegida e fez um chamado à sociedade brasileira

Raoni está em Brasília desde o começo da semana para participar do Acampamento Terra Livre (ATL) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Raoni está em Brasília desde o começo da semana para participar do Acampamento Terra Livre (ATL) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O cacique Raoni, do povo mbêngôkre (também conhecido como kaiapó), tem dedicado sua vida na luta pela demarcação dos territórios dos povos indígenas, mas ainda não viu o local onde nasceu ser demarcado. A Terra Indígena Kapôt Nhinore é localizada na Bacia do Xingu, entre os estados do Mato Grosso e Pará, e aguarda homologação há mais de 20 anos. Ao Correio, Raoni reafirmou o desejo de ver a terra do povo protegida. "Essa terra foi roubada. Ela é nossa e precisa ser demarcada", citou.

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Em 2023, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) aprovou os estudos de Identificação e Delimitação da Kapôt Nhinore. Esse processo ocorre quando há conclusão e aprovação dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e ambientais da terra pela Presidência da Funai. Trata-se de uma das etapas do processo demarcatório, seguida da declaração, homologação e regularização.

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Raoni tem mais de 90 anos e segue firme no compromisso de assegurar que os direitos originários sejam respeitados. Quando o líder indígena tirou o primeiro documento estimou-se que ele nasceu em 1932, mas o caso dele, assim como o de tantos outros indígenas que tiveram acesso aos documentos de identificação tadiamente, não se sabe ao certo a verdadeira idade.

Raoni fez um chamado à sociedade brasileira: "se comprometam à nossa luta para que tenhamos mais vida nesta Terra, a nova geração precisa dessa Terra e temos que ter esse compromisso".  O cacique está em Brasília desde o começo da semana para participar do Acampamento Terra Livre (ATL). O ato, que vai até sexta-feira (10/4), reúne cerca de 7 mil indígenas e tem como tema neste ano: "Nosso futuro não está à venda: a resposta somos nós". Nesta quinta-feira (9/4), os indígenas marcham rumo ao Congresso para pressionar o governo Lula sobre a demarcação de terras.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 09/04/2026 16:06 / atualizado em 09/04/2026 16:12
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