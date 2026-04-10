Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (10/4), cinco loterias: os concursos 6998 da Quina; o 2943 da Dupla Sena; o 3658 da Lotofácil; o 2910 da Lotomania e o 833 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09-35-45-48-49.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-09-10-11-12-13-16-18-20-22-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 15,1 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-05-06-07-10-14-16-23-28-51-53-54-55-60-67-75-80-83-86-96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 9-16-18-20-23-28 no primeiro sorteio; 02-10-11-16-23-42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 423,9 mil para o primeiro sorteio; e R$ 47,7 mil para o segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5,5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 9

Coluna 3: 0

Coluna 4: 9

Coluna 5: 6

Coluna 6: 4

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete