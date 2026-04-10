Os 300 anos da capital conhecida como a "Terra da Luz"

Nesta segunda-feira (13/4), Fortaleza comemora 300 anos de história. A capital cearense, conhecida como a "Terra da Luz", chega ao seu tricentenário celebrando uma rica mistura de tradição e modernidade, com uma cultura vibrante, praias paradisíacas e um povo acolhedor. A prefeitura da cidade prepara uma programação especial com shows, eventos culturais e exposições para marcar a data, convidando moradores e turistas a participarem da festa.

Praias que encantam

O litoral de Fortaleza é um de seus maiores cartões-postais. A orla urbana se destaca por sua diversidade, oferecendo opções para todos os gostos.

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Praia de Iracema: Berço histórico da cidade, é famosa por sua vida noturna agitada e pela icônica Ponte dos Ingleses , o local perfeito para apreciar um pôr do sol inesquecível.

Praia do Futuro: Conhecida por suas megabarracas com estrutura completa de lazer, é o paraíso dos surfistas e dos amantes de frutos do mar frescos, servidos à beira-mar.

Praia de Meireles e Mucuripe: Ideais para caminhadas no calçadão, abrigam a tradicional feirinha de artesanato e a enseada de Mucuripe, onde as jangadas de pescadores compõem um cenário pitoresco.

Um mergulho na história e cultura

Além das belezas naturais, Fortaleza preserva um patrimônio histórico e cultural riquíssimo. Passear pelo centro da cidade é como viajar no tempo.

Theatro José de Alencar

Uma joia da arquitetura art nouveau, o Theatro José de Alencar é um dos mais importantes do Brasil. Com sua estrutura de ferro importada da Escócia e vitrais coloridos, oferece visitas guiadas e uma programação cultural intensa.

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Este complexo cultural é um dos principais pontos de encontro da cidade. Abriga cinemas, teatros, museus, o Planetário Rubens de Azevedo e espaços para shows, sendo um polo de efervescência artística.

Sabores que marcam

A gastronomia cearense é um capítulo à parte. Baseada em ingredientes locais, ela conquista pelo sabor e pela autenticidade. Não deixe de provar pratos como a carne de sol com macaxeira, o baião de dois com queijo coalho, a moqueca cearense e a tradicional caranguejada. Para se refrescar, sucos de frutas regionais como caju, graviola e seriguela são a pedida certa.

Celebrar os 300 anos de Fortaleza é uma oportunidade única para descobrir ou redescobrir os encantos de uma capital que equilibra perfeitamente o agito urbano com a tranquilidade do litoral.

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.