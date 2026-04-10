Vídeo mostra novo ângulo do ataque de tubarão a turista em Noronha

Na publicação, Tayane destacou que o tubarão-lixa é uma espécie geralmente considerada dócil e que não costuma atacar humanos - (crédito: Reprodução/Instagram/@taydalazen)

Um novo vídeo mostra o momento em que a advogada e surfista Tayane Dalazen, natural de São Paulo, é mordida por um tubarão lixa enquanto praticava snorkel em Fernando de Noronha. Nas imagens, publicadas pela própria advogada nas redes sociais, é possível ver o instante em que o animal atinge a perna direita da turista de um outro ângulo.

Na publicação, Tayane destacou que o tubarão lixa é uma espécie geralmente considerada dócil e que não costuma atacar humanos. Segundo ela, o episódio foge do comportamento típico do animal e deve ser tratado como um caso isolado. De acordo com a mulher, ela recebeu o vídeo ao voltar a Fernando de Noronha três meses após o episódio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Um dos balneários mais famosos do Rio de Janeiro completa 34 anos

A advogada também revelou que participou de um documentário do Discovery Channel, dentro da programação especial Shark Week, previsto para ir ao ar em julho. A produção deve reunir especialistas para analisar as circunstâncias do incidente e discutir a interação entre humanos e tubarões em ambientes naturais.

Leia também: Guia bate em tubarão momentos antes de turista ser mordida em Noronha



O incidente ocorreu no dia 9 de janeiro, na Praia do Porto. Apesar do susto, Tayane afirmou, à época, que estava bem e que foi o corte foi superficial. Em uma publicação feita logo após o ocorrido, ela mostrou a coxa enfaixada, com manchas de sangue no curativo. “Levei mordida de um tubarão-lixa enquanto fazia snorkel, estou bem!”, escreveu.

Leia também: Vanessa Lopes expõe assédio durante passeio em Fernando de Noronha

Em nota, a administração do arquipélago informou que o Hospital São Lucas atendeu uma mulher de São Paulo vítima de ferimento causado por tubarão, mas ressaltou que o caso foi “sem gravidade”.