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Arautos do Evangelho ordenam novos sacerdotes em São Paulo

Cerimônia contou com a presença de autoridades eclesiásticas e civis, na Basílica Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras

Recém ordenados receberam a unção com o Santo Crisma, bem como a patena e o cálice - (crédito: Reprodução)
Recém ordenados receberam a unção com o Santo Crisma, bem como a patena e o cálice - (crédito: Reprodução)

A Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, também conhecida como Arautos do Evangelho, celebrou, no domingo (12/4), a ordenação de 26 diáconos para o sacerdócio. A cerimônia, conduzida pelo cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, aconteceu na Basílica Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras (SP).

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Além do Brasil, os novos sacerdotes vieram de países como Portugal, Espanha, Argentina, Peru, entre outros. Após anos de formação, eles terão como missão a celebração de sacramentos, pregação, formação de jovens e famílias, além do acompanhamento de demais obras apostólicas e sociais mantidas pela instituição.

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Os recém ordenados receberam a unção com o Santo Crisma, bem como a patena e o cálice, símbolos do Sacrifício Eucarístico. Também foi concedida a primeira bênção sacerdotal aos fiéis pelo sacerdotes. 

Estiveram presentes na cerimônia autoridades eclesiásticas e civis, com representantes do mundo jurídico, acadêmico, empresarial e cultural.

Os Arautos do Evangelho estão presentes em diversos países das Américas, da Europa, da Ásia e da África, com o objetivo de desenvolver missões evangelizadoras e iniciativas culturais e sociais.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 23:01
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