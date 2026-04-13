Arautos do Evangelho ordenam novos sacerdotes em São Paulo

Recém ordenados receberam a unção com o Santo Crisma, bem como a patena e o cálice - (crédito: Reprodução)

A Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, também conhecida como Arautos do Evangelho, celebrou, no domingo (12/4), a ordenação de 26 diáconos para o sacerdócio. A cerimônia, conduzida pelo cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, aconteceu na Basílica Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras (SP).

Além do Brasil, os novos sacerdotes vieram de países como Portugal, Espanha, Argentina, Peru, entre outros. Após anos de formação, eles terão como missão a celebração de sacramentos, pregação, formação de jovens e famílias, além do acompanhamento de demais obras apostólicas e sociais mantidas pela instituição.

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Os recém ordenados receberam a unção com o Santo Crisma, bem como a patena e o cálice, símbolos do Sacrifício Eucarístico. Também foi concedida a primeira bênção sacerdotal aos fiéis pelo sacerdotes.

Estiveram presentes na cerimônia autoridades eclesiásticas e civis, com representantes do mundo jurídico, acadêmico, empresarial e cultural.

Os Arautos do Evangelho estão presentes em diversos países das Américas, da Europa, da Ásia e da África, com o objetivo de desenvolver missões evangelizadoras e iniciativas culturais e sociais.