Lula sanciona novo Plano Nacional de Educação para a próxima década

Documento reúne metas e desafios para os próximos 10 anos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona, na tarde desta terça-feira (14/4), o novo Plano Nacional de Educação (PNE), em cerimônia no Palácio do Planalto.

O documento, que reúne metas e desafios para os próximos 10 anos, estabelece a equidade de acesso e o desenvolvimento educacional como prioridades da próxima década.

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Além disso, o PNE prevê ações para ampliar o investimento público em educação, com meta de alcançar 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até o sétimo ano de vigência e 10% ao fim do decênio. Ao todo, o plano reúne 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias.

A cerimônia de sanção, no Palácio do Planalto, conta com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta, e dos ministros da Educação, Leonardo Barchini, e das Relações Institucionais, José Guimarães.