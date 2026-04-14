Lula defende retorno de Ramagem ao Brasil após prisão nos EUA

Lula ainda criticou versões que, segundo ele, distorcem as circunstâncias da detenção do ex-parlamentar - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (14) que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem deverá retornar ao Brasil para cumprir a pena de 16 anos de prisão imposta pela Justiça brasileira. Lula ainda criticou versões que, segundo ele, distorcem as circunstâncias da detenção do ex-parlamentar.

“O Ramagem eu acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multa. Ele foi preso e estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista, ele está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena”, disse o presidente em entrevista para os portais Brasil 247, Revista Fórum e DCM.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula promete que quarto mandato será melhor que atual

Ramagem foi preso na segunda-feira (13/4) em Orlando pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA, conhecido pela sigla em inglês ICE. De acordo com a Polícia Federal, a ação foi resultado de cooperação internacional entre autoridades dos dois países. Nesta terça-feira (14), o governo dos Estados Unidos divulgou uma imagem do ex-deputado após a detenção, realizada por agentes do serviço de imigração.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito, Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025. Ele atravessou a fronteira com a Guiana por Bonfim e entrou em território norte-americano com um passaporte diplomático ainda válido à época.

A situação do ex-parlamentar se complicou após a cassação de seu mandato pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados do Brasil, em dezembro do ano passado. A medida levou ao cancelamento do documento e ao bloqueio de seus salários, por determinação do STF.

Leia também: Lula e Ancelotti conversam sobre condição para Neymar jogar a Copa

Com a prisão nos Estados Unidos, o caso deve avançar para os trâmites de extradição. Integrantes do governo brasileiro avaliam que o retorno de Ramagem ao país é condição necessária para o cumprimento da pena estabelecida pela Justiça.