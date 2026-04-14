Motta e Alcolumbre acompanham posse de Guimarães como ministro de Lula

Em seu discurso de posse, no Palácio do Planalto, Guimarães destacou seu papel de então líder do governo na Câmara - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-RR), acompanharam, nesta terça-feira (14/4), a posse de José Guimarães (PT-CE) como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, Guimarães assumirá a interlocução de Lula com deputados e senadores. A função era exercida pela ex-ministra Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo no início deste mês para disputar as eleições de outubro pelo Paraná.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula e Ancelotti conversam sobre condição para Neymar jogar a Copa

Em seu discurso de posse, no Palácio do Planalto, Guimarães destacou seu papel como então líder do governo na Câmara. “Me sinto muito aliviado em terminar minha missão (de líder do governo) com essa quantidade de parlamentares aqui para agradecer tudo o que fizemos juntos, marcados pelo diálogo, pela defesa do Parlamento, mas, sobretudo, na defesa do projeto”, afirmou, ao olhar para Lula.

Dias antes de ser anunciado para o cargo, Guimarães ainda tinha dúvidas sobre aceitar a função ou disputar mais um mandato como deputado pelo Ceará. “Muita gente me perguntou: ‘como é que tá a sua cabeça? Como é que tá você psicologicamente?’ Eu quero dizer que eu tô de boa, virei a chave, não vou disputar a eleição. Eu recebi muitos depoimentos e vou servir ao Brasil”, justificou.

Escala 6x1 e Messias

A entrada de José Guimarães no governo ocorreu na mesma semana em que o Executivo se comprometeu a enviar um projeto de lei sobre o fim da escala 6x1. Na semana passada, ele classificou como iminente uma “crise” com o Parlamento caso o PL fosse encaminhado e defendia a tramitação do tema por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) já em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O Planalto, além de reafirmar o envio do PL, vai colocar urgência na tramitação, segundo o ministro Guilherme Boulos. Dessa forma, o texto seria analisado em prazo máximo de 45 dias. Após a posse de José Guimarães, Lula e Motta almoçaram juntos no Planalto, quando discutiram o fim da escala 6x1.

Já a votação no Senado do nome de Jorge Messias — ex-advogado-geral da União — para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) ficou marcada para 29 de abril.