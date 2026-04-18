Jovem preso à cabine retorcida de caminhão é salvo por bombeiros em Minas

Caminhão ficou com a parte frontal destruída ao bater em uma carreta. O passageiro de 26 anos ficou preso nas ferragens da cabine e o motorista saiu ferido - (crédito: CBMMG)

Um homem passou cerca de duas horas preso às ferragens retorcidas da cabine do caminhão em que viajava depois de o veículo de carga bater em uma carreta, na tarde dessa sexta-feira (17/4), em Passa Quatro, no Sul de Minas.

A colisão de veículos pesados ocorreu na altura do KM 28 da rodovia MG-158. O local do sinistro fica próximo ao acesso principal do município, área caracterizada por estabelecimentos comerciais de beira de estrada e relevo acidentado.

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A colisão envolveu veículos com placas de Barroso e Itamonte, resultando em danos à estrutura dos veículos e interrupção do tráfego.

Os dois veículos transitavam em sentidos opostos. Ao colidirem, a parte frontal do caminhão ficou deformada, enquanto a carreta sofreu apenas danos leves.

Devido ao estado da cabine, o jovem de 26 anos acabou tendo seu corpo preso, o que exigiu uma operação técnica das equipes de salvamento para a liberação da vítima.

Enquanto isso, o condutor do caminhão, de 32 anos e natural de Barroso, recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância de Passa Quatro e foi encaminhado ao hospital da cidade.

Como foi realizado o socorro?

Os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) concentraram os esforços no desencarceramento do passageiro, utilizando ferramentas hidráulicas para cortar e afastar as ferragens.

O motorista da carreta, por outro lado, saiu ileso da colisão e dispensou o atendimento das equipes de saúde no local.

“As equipes de salvamento realizaram o desencarceramento da vítima que se encontrava presa às ferragens, permitindo o acesso dos socorristas para os procedimentos médicos”, informou o CBMMG.

Após ser retirado do interior do veículo, o jovem foi imobilizado e entregue aos cuidados da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que deu continuidade ao atendimento pré-hospitalar intensivo.

A Polícia Militar também atuou na ocorrência, sendo responsável por garantir a segurança da cena e organizar o fluxo de veículos na região.

Devido ao posicionamento dos veículos danificados, a pista foi interditada, o que gerou longas filas por cerca de duas horas e reflexos no tráfego da região até que os trabalhos de resgate e a perícia fossem concluídos.

Operação de desencarceramento técnico

Estabilização do veículo: o uso de calços e escoras garante que a estrutura não se movimente durante o corte das ferragens

Gerenciamento de riscos: a desconexão de baterias e monitoramento de vazamentos de combustível previne incêndios na cena

Criação de espaço: a utilização de expansores e tesouras hidráulicas permite o afastamento das partes metálicas que prendem a vítima

Extração da vítima: a retirada cuidadosa do ferido em ângulo que preserve a integridade da coluna vertebral



Cuidados em rodovias de relevo acidentado



Atenção redobrada: o uso de freio motor em descidas longas evita o superaquecimento do sistema de frenagem

Distância de segurança: a manutenção de um espaço maior entre veículos pesados previne colisões em caso de frenagens bruscas

Velocidade compatível: a redução da velocidade em trechos próximos a acessos urbanos minimiza o risco de sinistros graves

Sinalização local: a observância rigorosa das placas de advertência em áreas de comércio de beira de estrada protege pedestres e motoristas

