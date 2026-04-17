Deputado cobra duplicação da BR-381 após acidente fatal com carro da Band

Após a morte do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa e a morte encefálica da repórter Alice Ribeiro, devido a um acidente com um carro da TV Band Minas na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o deputado estadual Enes Candido (PSD) apresentou requerimento para urgência na melhoria da segurança da pista, incluindo obras de duplicação.

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Na quarta-feira (15/4), os jornalistas voltavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando o carro em que eles estavam, um Volkswagen Voyage, bateu de frente com um caminhão.

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Candido é o responsável pela Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-381 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar enviou o documento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes.

“Para que adotem, com prioridade absoluta, medidas emergenciais e estruturais voltadas à melhoria da segurança viária e à imediata aceleração das obras de duplicação da BR-381”, diz o documento.

O deputado pediu atenção especial ao trecho entre os quilômetros 430 e 440, exatamente onde ocorreu o acidente com o carro da TV Band Minas.

Providências imediatas

“O episódio, que vitimou profissionais da imprensa, não constitui fato isolado, e sim mais uma ocorrência dentre inúmeras tragédias registradas nessa rodovia historicamente associada a elevados índices de acidentes e mortalidade”, escreveu. O trecho da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, é conhecido como Rodovia da Morte.

Enes Candido pediu a adoção de “medidas imediatas e estruturais” para mitigar os riscos de acidente na pista. Além de requerer a aceleração das obras de duplicação, o deputado cobrou outras providências emergenciais: “reforço de sinalização, fiscalização e medidas de redução de risco de colisões, bem como priorização administrativa e orçamentária nas intervenções”.

