Morre, aos 96 anos, Gerardo Renault, ex-deputado e pai de Ana Paula do BBB

Gerardo Renault ao lado da filha, Ana Paula Renault; ex-deputado mineiro morreu aos 96 anos após período de internação - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Morreu neste domingo (19/4) o advogado e ex-político mineiro Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. Pai da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, ele estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.

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A morte foi confirmada por um familiar ao também ex- deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr.. Em conversa com o EM, Alencar lamentou a perda.

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Em publicação no Instagram, escreveu: “Triste com a notícia do falecimento no início da noite, do nosso amigo Gerard Renault, ex-deputado e ex-presidente do Iplemg".

Figura influente na política de Minas Gerais, Gerardo Renault construiu uma trajetória de décadas na vida pública. Foi deputado estadual e federal, além de ter ocupado o cargo de secretário de Agricultura do estado durante o governo de Francelino Pereira.

Ao longo da carreira, também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), onde manteve atuação de destaque após deixar os mandatos eletivos.

Renault teve participação relevante em diferentes momentos da política mineira, com trânsito entre o Legislativo e o Executivo, e forte presença em pautas ligadas ao desenvolvimento do estado.

Gerardo Renault deixa familiares, entre eles a filha Ana Paula Renault, conhecida nacionalmente por sua participação em reality shows. A influenciadora e jornalista está participando do BBB26.