Família toma decisão sobre final do BBB após morte do pai de Ana Paula Renault

Durante o confinamento, o nome de Gerardo foi motivo de briga entre Ana Paula e o participante Alberto Cowboy - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Após a morte do ex-deputado e advogado Gerardo Renault, 96 anos, pai da participante do BBB26 Ana Paula Renault, a família da participante explicou que ela não deve ser comunicada antes do fim do programa. Segundo familiares da sister, a decisão foi motivada por um pedido de Gerardo. O político morreu na noite deste domingo (19/4), dois dias antes da final do programa.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", escreveu a equipe da participante.

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A família contou ainda que, mesmo internado, o político assistia ao programa diariamente e sonhava em ver a filha campeã do reality. "A gente acha que, se ela chegou até o finalzinho e não pôde estar acompanhando toda a doença dele, não tem muito sentido ela vir agora para ver ele morto, a gente prefere que ela tenha uma boa lembrança dele", declarou a família.

Gerardo estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, desde 3 de abril, quando teve um quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. Mesmo doente, o advogado pediu que a filha voltasse ao programa 10 anos depois da primeira participação, no BBB16.

Durante o confinamento, Ana Paula chegou a mencionar o pai diversas vezes. O nome de Gerardo também foi motivo de briga entre a sister e o participante Alberto Cowboy. Na ocasião, o brother mencionou que ela poderia ver o pai caso fosse eliminada.