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TRIÂNGULO MINEIRO

Lobo-guará é encontrado na porta de casa de morador de cidade mineira

Animal adulto estava debilitado por cansaço e foi levado para tratamento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Lobo-guará foi capturado no portão de uma residência no Bairro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro - (crédito: CBMG/Divulgação)
Lobo-guará foi capturado no portão de uma residência no Bairro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro - (crédito: CBMG/Divulgação)

A madrugada de sono de um morador de Uberlândia foi interrompida por um lobo-guará que tomou posse do portão social da residência, na Rua Mercúrio, no Bairro Jardim Brasília, na cidade do Triângulo Mineiro, na sexta-feira (17/4).

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O dono da residência não havia percebido que a casa recebia um novo 'hóspede' e foi alertado por vizinho. O animal foi visto ainda no escuro, antes do início da manhã.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, também avisados pelos moradores do entorno, o animal é adulto e estava debilitado por cansaço. Diferentemente da fama arisca da espécie, dessa vez o lobo não correu e os militares fizeram o resgate com segurança, tanto para os moradores quanto para o próprio canídeo.

Após a captura, o lobo foi encaminhado para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A suspeita é de que esteja doente ou desnutrido. Não há previsão de soltura do lobo-guará que, após recuperação, deve ser devolvido ao cerrado mineiro.

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Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas

Por Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas
postado em 19/04/2026 18:34 / atualizado em 19/04/2026 18:35
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