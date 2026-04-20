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Miss Londrina morre aos 31 anos após infarto fulminante

Jovem se preparava para concurso de beleza e não tinha histórico de problemas de saúde

Maiara deixa o marido e um filho pequeno - (crédito: Reprodução/Rede sociais)
Maiara deixa o marido e um filho pequeno - (crédito: Reprodução/Rede sociais)

A morte da modelo Maiara Cristina de Lima Fiel, aos 31 anos, causou comoção no norte do Paraná no último domingo (19/4). A jovem passou mal em casa, na cidade de Sarandi, e não resistiu após sofrer um infarto fulminante.

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De acordo com informações apuradas por veículos locais, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e tentaram reanimá-la por um longo período, mas a jovem morreu ainda no local. Profissionais que participaram do atendimento relataram que ela não possuía histórico conhecido de doenças cardíacas.

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Maiara vinha se destacando em concursos de beleza na região. Em 2025, conquistou o título de Miss Londrina e também foi eleita primeira princesa em um concurso municipal em Sarandi. Nas últimas semanas, se preparava para uma nova competição marcada para o fim do mês, projeto que, segundo familiares, vinha sendo planejado com dedicação.

O adeus à jovem aconteceu em Sarandi, com velório acompanhado por moradores e pessoas próximas. O sepultamento foi realizado na manhã desta segunda-feira (20/4), em meio à emoção da comunidade. Maiara deixa o marido e um filho.

A notícia da morte de Maiara repercutiu nas redes sociais, onde mensagens de carinho se multiplicaram. Amigos e familiares ressaltaram sua simplicidade, carisma e dedicação, que sempre marcaram a trajetória como modelo.

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 20/04/2026 15:21
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