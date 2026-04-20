Professor brasileiro é encontrado morto após desaparecer em Buenos Aires

O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que estava desaparecido desde a semana passada em Buenos Aires, foi encontrado morto, disse o jornal argentino La Nacion. - (crédito: Instagram)

O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto após desaparecer na terça-feira (14/4), em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal La Nación, ele deu entrada em um hospital da capital sem identificação, em estado crítico, e morreu no dia seguinte. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

De acordo com fontes ligadas à apuração, Danilo foi levado ao Hospital Ramos Mejía no mesmo dia em que o desaparecimento foi comunicado. Ele estava sem documentos e não foi reconhecido no momento da admissão. A confirmação da identidade ocorreu posteriormente, após cruzamento de informações conduzido pelas autoridades.

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O desaparecimento teve início na madrugada de terça-feira, quando familiares receberam as últimas notícias sobre o paradeiro do professor. Pouco antes das 4h, ele enviou uma mensagem a um amigo com a localização, indicando que estava em um prédio residencial na Avenida de Mayo, onde iria se encontrar com um jovem de nacionalidade chilena conhecido por meio de um aplicativo.

Em entrevista ao jornal argentino, um amigo relatou que só visualizou a mensagem horas depois, ao acordar, momento em que também percebeu uma ligação recebida às 4h04. Ao tentar retornar o contato, não obteve resposta. Diante da falta de retorno, a ausência passou a ser tratada como desaparecimento.



Segundo o mesmo relato, Danilo vivia em Buenos Aires desde o fim de setembro de 2025. Ele havia se mudado para a cidade para dar continuidade a atividades acadêmicas. Após o registro do caso, órgãos locais iniciaram procedimentos para localizar o brasileiro e identificar um paciente que havia sido admitido sem documentos.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A polícia argentina conduz a investigação para reconstituir os últimos passos do professor, incluindo o encontro marcado na madrugada do desaparecimento. O caso segue em apuração pelas autoridades locais.

O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires informou, em nota, que mantém contato com as autoridades locais e que estão em andamento os procedimentos de autópsia e identificação.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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