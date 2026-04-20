Criança de 3 anos morre após trave de futsal cair em escola no Paraná

O caso acende o alerta para a segurança em instituições de ensino e reforça o debate sobre projetos de lei que exigem a fixação rigorosa e a inspeção técnica desses equipamentos. - (crédito: Pexels;Divulgação )

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida na cabeça por uma trave de futebol em uma escola particular de Prudentópolis, no Paraná. O acidente ocorreu por volta das 16h20 da última quinta-feira (16/4), durante uma atividade recreativa na quadra da instituição.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros ao G1, outras crianças se penduraram na estrutura, que acabou tombando e atingindo a vítima. Em nota, a escola Nosso Futuro lamentou a morte da aluna: “Com os corações esmagados de dor nos despedimos da nossa linda aluna. Seguiremos em oração a Deus pelo consolo no coração de todos que perderam sua doce companhia. Você sempre será lembrada por nós”, diz o comunicado.

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A Escola Nosso Futuro, em Prudentópolis (PR), manifestou profundo luto pela morte da aluna atingida por uma trave de futebol durante recreação. (foto: reprodução/instagram )

A Prefeitura de Prudentópolis também se manifestou, informando que, no momento da concessão do alvará, as condições da instituição estavam regulares. O município destacou que equipamentos esportivos devem ser devidamente fixados e passar por inspeções e manutenções periódicas para evitar riscos.

Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) afirmou que não existe, até o momento, uma norma brasileira específica voltada exclusivamente para traves de futebol. Segundo a entidade a segurança desses equipamentos depende da correta instalação, fixação e manutenção, sendo responsabilidade dos gestores garantir essas condições.

Em razão do ocorrido, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação adiou as finais dos Jogos Escolares do Paraná, que aconteceriam na sexta-feira (17), para a próxima semana.

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Projetos de lei em discussão

Na Assembleia Legislativa do Paraná, tramitam dois projetos de lei que propõem regras mais rígidas para instalação e manutenção de traves esportivas em espaços públicos e privados de uso coletivo, a PL 153/2026 e a PL 199/2026.

As propostas determinam a fixação permanente das estruturas ao solo ou, quando isso não for possível, a utilização de sistemas de contrapeso que garantam estabilidade. Também está prevista a realização de inspeções técnicas periódicas, com emissão de laudos por profissionais habilitados. Os projetos ainda estão em análise e não têm data definida para votação em plenário.

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo

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