Criança de 3 anos morre após trave de futsal cair em escola no Paraná

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida na cabeça por uma trave de futebol em uma escola particular de Prudentópolis, no Paraná. O acidente ocorreu por volta das 16h20 da última quinta-feira (16/4), durante uma atividade recreativa na quadra da instituição.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros ao G1, outras crianças se penduraram na estrutura, que acabou tombando e atingindo a vítima. Em nota, a escola Nosso Futuro lamentou a morte da aluna: “Com os corações esmagados de dor nos despedimos da nossa linda aluna. Seguiremos em oração a Deus pelo consolo no coração de todos que perderam sua doce companhia. Você sempre será lembrada por nós”, diz o comunicado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
CONFIRA:
A Prefeitura de Prudentópolis também se manifestou, informando que, no momento da concessão do alvará, as condições da instituição estavam regulares. O município destacou que equipamentos esportivos devem ser devidamente fixados e passar por inspeções e manutenções periódicas para evitar riscos.
Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) afirmou que não existe, até o momento, uma norma brasileira específica voltada exclusivamente para traves de futebol. Segundo a entidade a segurança desses equipamentos depende da correta instalação, fixação e manutenção, sendo responsabilidade dos gestores garantir essas condições.
Em razão do ocorrido, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação adiou as finais dos Jogos Escolares do Paraná, que aconteceriam na sexta-feira (17), para a próxima semana.
Projetos de lei em discussão
Na Assembleia Legislativa do Paraná, tramitam dois projetos de lei que propõem regras mais rígidas para instalação e manutenção de traves esportivas em espaços públicos e privados de uso coletivo, a PL 153/2026 e a PL 199/2026.
As propostas determinam a fixação permanente das estruturas ao solo ou, quando isso não for possível, a utilização de sistemas de contrapeso que garantam estabilidade. Também está prevista a realização de inspeções técnicas periódicas, com emissão de laudos por profissionais habilitados. Os projetos ainda estão em análise e não têm data definida para votação em plenário.
*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo
Saiba Mais