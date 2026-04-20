Quem é Frei Gilson, o padre que arrasta multidões na internet?

Frei Gilson, um sacerdote carmelita que se tornou um verdadeiro fenômeno na internet, viu seu nome ganhar destaque para além dos círculos religiosos. Com mais de 18 milhões de seguidores em suas redes sociais, o religioso passou a figurar no centro do debate público após recentes posicionamentos que geraram forte repercussão no cenário político.

Conhecido principalmente pelas transmissões ao vivo de orações, especialmente durante a Quaresma de São Miguel, em seu canal no YouTube, o frei reúne centenas de milhares de fiéis em orações ao vivo, com picos que já ultrapassaram um milhão de espectadores. Sua comunicação direta e o uso habilidoso das plataformas digitais o transformaram em uma das figuras católicas mais influentes do país, com um alcance que ultrapassa as fronteiras da igreja.

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O sucesso de suas transmissões, que começaram de forma despretensiosa, consolidou uma comunidade online engajada, com lives que chegaram a atingir 700 mil pessoas simultaneamente. As pregações mesclam temas de espiritualidade, fé e questões cotidianas, criando uma conexão próxima com um público diverso, que vai de jovens a idosos.

Entrada no debate político

A influência de Frei Gilson extrapolou o campo religioso quando suas declarações foram associadas ao contexto político. Em março de 2025, um posicionamento feito durante uma de suas homilias na Quaresma foi amplamente compartilhado e interpretado por muitos como um endosso político, o que rapidamente o colocou no centro de uma acalorada discussão.

A repercussão dividiu opiniões. Enquanto parte de seus seguidores apoiou suas palavras, outros criticaram o que consideraram um envolvimento inadequado de uma liderança religiosa na política partidária. O episódio ilustra o peso que figuras com grande alcance digital possuem na formação de opinião, durante a polêmica, ele ganhou 1,35 milhão de seguidores no Instagram em apenas três dias.

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo, antes de se tornar frei, foi ordenado sacerdote em dezembro de 2013 e se juntou à congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Além de sacerdote, ele também é músico, cantor e lidera o ministério "Som do Monte". Sua trajetória o consolidou como uma voz poderosa, cuja influência agora é medida tanto pela fé quanto pelo alcance de suas palavras no debate nacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.